Die Feuerwehr hatte vorletzte Woche Mühe, die Flammen in dem unwegsamen Gelände zu löschen. Die Polizei ermittelt nun, ob das Feuer absichtlich oder versehentlich gelegt wurde.

Bad Bergzabern (dpa/lrs) – Nach dem Waldbrand im Landkreis Südliche Weinstraße Ende März geht die Polizei von Brandstiftung aus. «Ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde oder ob fahrlässiges Handeln ursächlich für die Entstehung war, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen», teilte die Polizeidirektion in Landau mit. Das Feuer in Bad Bergzabern war am Abend des 28. März entstanden, die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von etwa einem Hektar aus. Die Löscharbeiten wurden damals durch das unwegsame Gelände erschwert.