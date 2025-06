Aus zunächst ungeklärter Ursache bricht am Sonntagmorgen ein Feuer an einem leerstehenden Schulgebäude aus. Verletzt wird dabei niemand, doch der entstandene Sachschaden ist enorm.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Bei einem Dachstuhlbrand an einem ehemaligen Schulgebäude in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagmorgen in dem leerstehenden Gebäude im Kreis Ahrweiler ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.