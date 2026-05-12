Unbeständige Witterung in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Mit Schauern und Gewittern geht die Woche weiter. Am Vatertag bleibt es wechselhaft.

Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) - Schauer, Gewitter und sogar einige Schneeflocken - das Wetter bleibt in dieser Woche ungemütlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Tagesverlauf ist es wechselnd bis stark bewölkt und es kann einzelne Schauer und kurze Gewitter geben, die in Hochlagen sogar einige Schneeflocken bringen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 15 Grad und im Bergland bis 8 Grad bei mäßigem bis teils stark böigem Wind.

In der Nacht fallen die Tiefstwerte auf 6 bis 2 Grad, dabei kann es vor allem im Norden des Bundeslandes noch etwas regnen. Auch der Mittwoch bringt viele Wolken, und es fallen örtlich Schauer, nachmittags sind Gewitter möglich bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad und bis 11 Grad in Hochlagen.

Nasser Vatertag

Wenig einladend bleibt das Wetter auch zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag: Nach einer wechselhaften Nacht müssen Ausflügler am Vatertag tagsüber mit vielen Wolken, häufigen Schauern und vereinzelten Gewittern rechnen. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad und bis 9 Grad in Hochlagen.

Die Wetterlage in Rheinland-Pfalz weise regional kaum Unterschiede auf, teilte der DWD auf Anfrage mit. «Die Schauerwahrscheinlichkeit ist am Mittwoch und Donnerstag überall gegeben. Allerdings ist die Gewitterwahrscheinlichkeit für die Eifel jeweils etwas höher, wenn auch im Südosten nicht bei Null.»

Es bleibt kühl

Am Freitag deute sich - als Trend - für die Pfalz eine höhere Gewitterwahrscheinlichkeit als in der Eifel an. «Aber auch in der Eifel muss mit Schauern und vereinzelt Gewittern gerechnet werden», erklärte der DWD.

Zum Wochenende erwarte man eine Wetterberuhigung, wobei einzelne Schauer weiter möglich sind. «Das Temperaturniveau bleibt gedämpft. Es bleibt kühl, teils sehr kühl.»