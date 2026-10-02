Herbstferien
Ferienstart im Saarland – dichterer Verkehr erwartet
Staus zu Ferienbeginn erwartet
Mit Beginn der Herbstferien rechnet der ADAC mit viel Verkehr auf den Autobahnen. (Symbolbild)
Matthias Balk. DPA

Als eines der ersten Bundesländer startet das Saarland heute in die Herbstferien. Wer in den Urlaub fährt, muss mit viel Verkehr auf den Straßen rechnen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für rund 128.000 Schüler und Schülerinnen aus dem Saarland beginnen heute mit Schulschluss die Herbstferien. Wie in den meisten Bundesländern dauert die Pause im Saarland zwei Wochen, also bis zum 18. Oktober.

Gemeinsam mit Hessen und Rheinland-Pfalz startet das Saarland als eines der ersten Bundesländer in die Herbstferien. Pünktlich zum Ferienbeginn rechnet der ADAC deshalb mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Besonders betroffen seien Ballungsräume und die Autobahnen 1, 6 und 8. In Kombination mit dem Pendlerverkehr rechnet der ADAC vor allem am Freitagnachmittag mit vollen Straßen.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-777440/1

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