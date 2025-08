Kaiserslautern (dpa/lrs) – Einen Tag nach dem missglückten Start in die Saison hat der 1. FC Kaiserslautern einen neuen Spieler verpflichtet. Der 23 Jahre alte Naatan Skyttä kommt vom französischen Zweitligisten USL Dunkerque in die Pfalz, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Über Details des Wechsels machte der Club keine Angaben.

Der offensive Mittelfeldspieler hat bereits bei verschiedenen Clubs in Frankreich, Norwegen und Dänemark gespielt. Er war zuletzt Mitglied der finnischen U21-Nationalmannschaft. Kaiserslautern war am Sonntag mit einem 0:1 bei Hannover 96 in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet.