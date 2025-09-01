Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Kader noch einmal verkleinert. Ein Abwehrspieler geht leihweise in die 3. Liga.

Kaiserslautern (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat den Abwehrspieler Frank Ronstadt für eine Saison an den Drittliga-Club Viktoria Köln ausgeliehen. Der 28-Jährige war 2024 von Darmstadt 98 zum FCK gekommen.

«Wir wissen um die Stärken von Frank. Durch seinen verletzungsbedingten Ausfall ist es für ihn aktuell nicht einfach, seinen Platz im Kader zu finden», sagte Sportdirektor Marcel Klos. «Wir möchten ihm daher mit der Leihe zu Viktoria Köln die Möglichkeit geben, auf einem hohen Niveau wieder zu regelmäßigen Spielzeiten zu kommen.»