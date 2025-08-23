Nach seinem Wechsel aus Fürth steht Simon Asta für den 1. FC Kaiserslautern in den ersten vier Pflichtspielen immer in der Startelf. Nun fehlt der Sommer-Zugang den Pfälzern monatelang.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss bis Jahresende auf Abwehrspieler Simon Asta verzichten. Der 24-Jährige zog sich beim 1:2 bei der SV Elversberg am Freitagabend einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im Knie zu, wie die Pfälzer mitteilten. Den Angaben zufolge wird es keine Operation geben. Stattdessen werde die Verletzung konservativ behandelt, hieß es.

Nach wenigen Minuten gegen Elversberg ausgewechselt

Asta war gegen Elversberg in der Anfangsphase gefoult und dabei am Knie getroffen worden. Nach einer kurzen Behandlungspause versuchte der Verteidiger zunächst weiterzumachen, in der 12. Minute musst er dann aufgrund von starken Schmerzen ausgewechselt werden.

Asta war im Sommer vom Ligakontrahenten SpVgg Greuther Fürth nach Kaiserslautern gewechselt. In den ersten vier Pflichtspielen der Saison stand der gebürtige Augsburger dabei stets in der Startelf.