Der 1. FC Kaiserslautern darf in der nächsten Pokalrunde auf sein stimmgewaltiges Publikum auf dem Betzenberg hoffen. Es kommt ein Erstligist ebenfalls aus dem Südwesten.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Dies ergab die Auslosung durch Markus Gaugisch, dem Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen, im Fußballmuseum von Dortmund. Der Fußball-Zweitligist aus der Pfalz darf gegen den Bundesligisten im Fritz-Walter-Stadion antreten.

Die Partie findet am 1. oder 2. Dezember statt. Der FCK, der zuletzt 2024 im Finale stand und Bayer Leverkusen mit 0:1 unterlag, hatte sich in der zweiten Runde mit 2:0 beim Liga-Rivalen Hannover 96 durchgesetzt.