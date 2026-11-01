Auslosung
FCK im Pokal-Achtelfinale gegen Freiburg
Torsten Lieberknecht
Der nächste Pokalgegner für Trainer Torsten Lieberknecht und den 1. FC Kaiserslautern steht fest. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Der 1. FC Kaiserslautern darf in der nächsten Pokalrunde auf sein stimmgewaltiges Publikum auf dem Betzenberg hoffen. Es kommt ein Erstligist ebenfalls aus dem Südwesten.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Dies ergab die Auslosung durch Markus Gaugisch, dem Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen, im Fußballmuseum von Dortmund. Der Fußball-Zweitligist aus der Pfalz darf gegen den Bundesligisten im Fritz-Walter-Stadion antreten.

Die Partie findet am 1. oder 2. Dezember statt. Der FCK, der zuletzt 2024 im Finale stand und Bayer Leverkusen mit 0:1 unterlag, hatte sich in der zweiten Runde mit 2:0 beim Liga-Rivalen Hannover 96 durchgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:261101-930-928516/1

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