Kaiserslautern (dpa/lrs) – Torsten Lieberknecht will sich vor dem Heimspiel seines 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden nicht von der Auswärtsschwäche des Gegners blenden lassen. «Dresden ist eine Mannschaft, die genauso wie alle anderen in dieser Liga sehr ernst genommen werden muss – unabhängig von Statistiken und der aktuellen Tabellenposition», sagte der FCK-Coach.

Die Sachsen holten bisher erst zwei Zähler in der Fremde. Dennoch warnte Lieberknecht vor dem Tabellen-15. Jeder wisse, dass solche Spiele gefühlt zu den schwierigsten gehörten. Dresden sei nicht zu unterschätzen. «Sie haben Schalke aus dem DFB-Pokal geworfen, gegen Magdeburg gewonnen und zuletzt auch gegen Fürth sehr souverän gespielt», sagte Lieberknecht.

Gesamtbilanz spricht für den FCK

Bei der Mission Heimsieg können sich die Pfälzer wieder auf ihre Fans verlassen. Der gesamte Heimbereich des Fritz-Walter-Stadions ist ausverkauft. Nicht miterleben wird das Marlon Ritter. Der Kapitän ist krank und fällt aus. Neben Ritter muss Lieberknecht zudem noch auf Leon Robinson (Sehnenreizung im Fuß) und Enis Kamga (Augenentzündung) verzichten.

Die Statistik spricht für die Gastgeber. Die letzte Heimniederlage gegen die Sachsen liegt mehr als sechs Jahre zurück. Damals verlor der FCK noch in der 3. Liga mit 0:1. In der vergangenen Saison gewann Kaiserslautern mit 3:1 gegen Dresden. Bei einem Erfolg würde die Lieberknecht-Elf den Relegationsplatz sicher halten und dem 1. FC Nürnberg auf Rang zwei etwas Druck machen.