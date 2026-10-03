In mehreren Fällen bleibt es laut Polizei beim Versuch, einmal sind die Täter erfolgreich. Mit der Betrugsmasche «falscher Polizist» bringen sie eine 89-Jährige dazu, Geld und Schmuck zu übergeben.

Gerolstein (dpa/lrs) – In mehreren Fällen haben Betrüger als «falsche Polizisten» in der Eifel versucht, ältere Menschen um ihre Wertgegenstände und ihr Bargeld zu bringen – teils erfolgreich. Wie die Polizei mitteilte, wurden der Polizeiwache Gerolstein und der Polizeiinspektion Daun am Freitag mehrere Betrugsversuche gemeldet. Es war die übliche Masche: Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft.

Unter dem Vorwand, Bargeld und Wertgegenstände schützen zu müssen, forderten die Kriminellen ihre Opfer auf, Wertsachen an angebliche Polizeibeamte zu übergeben. In insgesamt acht Fällen sei die Betrugsmasche frühzeitig erkannt und die Übergabe verhindert worden, teilte die Polizei mit. In einem Fall waren die Täter jedoch erfolgreich: Eine 89-jährige Frau übergab Bargeld und Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro an die unbekannten Täter.

Die Polizei warnte: Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft fordern Bürgerinnen und Bürger telefonisch dazu auf, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu übergeben. «Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.»