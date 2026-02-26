Koblenzer Lesefrühling startet: „LitLive“ mit Annette Dittert und Daniela Dröscher
Koblenzer Lesefrühling startet
„LitLive“ mit Annette Dittert und Daniela Dröscher
Am 28. Februar beginnt der Vorverkauf für ein prallvolles Leseprogramm von Brexit bis Regionalkrimi – und mit ganz viel New-Adult. Was bei den „LitLive“-Veranstaltungen in Koblenz, Mayen, Montabaur und Andernach konkret geplant ist.
Der literarische Frühling der Buchhandlung Reuffel strahlt bis in den August aus: Am Samstag, 28. Februar, startet um 0 Uhr der Vorverkauf für das neue LitLive-Programm – mit Bestsellerautorinnen, preisgekrönten Journalisten und neuen Stimmen zwischen Romance, Reportage und Regionalkrimi.