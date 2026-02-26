Die Bundesregierung tut zu wenig gegen den Klimawandel – davon ist Mareike Bernhard überzeugt. 2024 hat die Koblenzerin mit zwei Verbänden eine Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik eingereicht. Warum sie für einen Wandel kämpft.
Mareike Bernhard ist guter Dinge, dass sie vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg haben wird. Die Koblenzer Ärztin hat im September 2024 eine Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik der Bundesregierung eingereicht – gemeinsam mit dem Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV), dem BUND sowie drei weiteren Privatpersonen.