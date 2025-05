Mainz (dpa/lrs) – Ein Fahrschulauto ist am Morgen gegen die Fassade des Landesmuseums in der Mainzer Innenstadt gefahren. Der Wagen sei an einer Kreuzung von der Fahrbahn abgekommen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Eine Person verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Ob es sich bei dem Verletzten um den Fahrschüler handelte, der am Steuer saß, oder um den Fahrlehrer, war zunächst unklar. Auch die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden. Zuvor hatten die Zeitungen der VRM-Gruppe darüber berichtet.