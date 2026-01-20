Roman Arnold greift ein Fahrradhersteller Canyon baut 300 Jobs in Koblenz ab Lars Hennemann 20.01.2026, 17:30 Uhr

i Beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon steht ein Stellenabbau ins Haus. 320 von insgesamt 1600 Jobs fallen weg, 300 davon am Standort Koblenz. Canyon Bicycles

Erst kürzlich kehrte Roman Arnold zurück auf die Kommandobrücke beim von ihm gegründeten Fahrradhersteller Canyon. Jetzt muss er bittere Neuigkeiten verkünden: Ein massiver Stellenabbau steht ins Haus. Die Details.

Der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon baut 320 von insgesamt 1600 Stellen im Unternehmen ab. 300 davon entfallen auf den Standort Koblenz, weitere 20 auf Amsterdam. Dies erfuhr unsere Zeitung jetzt exklusiv von Unternehmensgründer Roman Arnold. Erst vor wenigen Monaten war Arnold in die operative Leitung des von ihm 1996 gegründeten Unternehmens zurückgekehrt, nachdem er sie 2020 im Zuge des Verkaufs einer Mehrheit der Anteile an die belgische ...







