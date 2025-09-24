Ein Schiff fährt vorschriftsmäßig unter einer Brücke durch. Es kommt vom geplanten Weg ab und stößt gegen eine Brücke.

Treis-Karden (dpa/lhe) – Ein Fahrgastkabinenschiff ist auf der Mosel bei Treis-Karden (Kreis Cochem-Zell) gegen einen Brückenpfeiler gestoßen. Dadurch sei die Reling auf dem Oberdeck auf mehreren Metern stark beschädigt, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Verletzt wurde niemand. Bei der Brücke sei das Mauerwerk geringfügig beschädigt worden. Sie sei weiterhin befahrbar. Das Schiff sei bei der Durchfahrt in Richtung des rechten Moselufers abgedriftet. Die genau Unfallursache müsse noch geklärt werden.