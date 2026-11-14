Ein Autofahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle und fährt durch die Neunkirchener Innenstadt davon. Doch seine Flucht endet jäh.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Bei einer Verfolgungsfahrt durch Neunkirchen ist ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Wagen in der Innenstadt am Freitagabend zunächst kontrollieren. Als die Polizisten den Fahrer zum Anhalten aufforderten, raste er demnach jedoch davon.

Nach kurzer Zeit sei der Fahrer entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße gefahren und habe dort eine Baustelle übersehen. Den Angaben zufolge durchbrach das Auto die Absperrung der Baustelle und stürzte in die zwei Meter tiefe Baugrube. Fahrer und Beifahrer flüchteten demnach von der Unfallstelle, zwei der drei weiteren Mitfahrer im Alter von 14 bis 17 Jahren wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und bat Zeugen, sich zu melden.