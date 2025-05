Egal ob zur Arbeit oder in den Urlaub: Fahrgäste der Bahn müssen in Rheinland-Pfalz Geduld mitbringen. Gleich mehrere Baustellen machen das Reisen per Schiene schwerer. Welche Linien fallen aus?

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Das Bahnfahren dürfte an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz in den kommenden Wochen regelmäßig zu einer Geduldsprobe werden. Deutliche Einschränkungen im Zugverkehr gibt es wegen Bauarbeiten vor allem rund um Mainz und Koblenz. Die kurzfristig angekündigten Sperrungen in der Nähe der Landeshauptstadt starten an einem Wochenende mit gleich zwei Großveranstaltungen. Was müssen Reisende und Pendler beachten?

Auf welchen Linien rund um Mainz muss ich aufpassen?

Hier gibt es zum einen auf den Verbindungen von und nach Wiesbaden und Frankfurt erhebliche Einschränkungen und zum anderen Richtung Koblenz.

Die für die Rhein-Main-Region wichtigen S-Bahn-Linien 8 und 9 fahren von Samstag (3. Mai/5 Uhr) bis zum Freitag, 23. Mai, um 5 Uhr – also fast drei Wochen lang – nicht zwischen Wiesbaden-Hauptbahnhof und Kelsterbach. Das heißt, dass es auf dieser südmainischen S-Bahnstrecke über den Flughafen keine durchgehende Verbindung zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden geben wird.

An zwei Wochenenden, vom 9. bis 11. Mai sowie 16. bis 18. Mai, ist der S-Bahn-Verkehr sogar von Wiesbaden bis zum Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen unterbrochen.

Bei den Regionalzügen entfallen vom 3. bis zum 22. Mai laut RMV und Deutscher Bahn ebenfalls zahlreiche Fahrten zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Mainz-Hauptbahnhof. Die Züge der Linien RE 4 und RE 14 entfallen komplett, die der Linien RE 2 und 3 sind teilweise ohne Halt zwischen Mainz und Frankfurt unterwegs, teils wird ersatzweise in Mainz-Mombach gehalten, teils werden Züge umgeleitet.

Einschränkungen gibt es außerdem auf der Strecke zwischen Mainz und Koblenz: An diesem Wochenende sowie am darauffolgenden Wochenende gibt es eine Vollsperrung zwischen Ingelheim und dem Mainzer Hauptbahnhof.

Außerdem müssen Reisende vom 10. bis zum 16. Mai auf dem gesamten Abschnitt von Mainz nach Koblenz wegen Baumaßnahmen immer wieder mit Teilausfällen rechnen.

Gibt es für mich Alternativen rund um Mainz?

Für Reisende oder Pendler zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden ist nach Angaben der Deutschen Bahn ein Busersatzverkehr auf zwei Linien von Mainz nach Kelsterbach beziehungsweise von Wiesbaden nach Kelsterbach vorgesehen. Einen Ersatzverkehr wird es auch zwischen dem Mainzer Hauptbahnhof und dem Bahnhof-Mainz-Kastel geben. Auch auf der Mittelrhein-Strecke zwischen Koblenz und Mainz soll es während Phasen mit Einschränkungen Ersatzverkehr geben. Von der Bahn hieß es: «Wir werden die Auslastung der Züge und den Ersatzverkehr in den nächsten Tagen genau verfolgen, um bei Bedarf im Sinne der Fahrgäste nachsteuern zu können.»

Knifflig könnte die Verkehrssituation insbesondere an diesem Sonntag (4. Mai) werden, denn dann findet in Mainz der Halbmarathon statt und am Abend steht das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an. Die Bahn kündigte für die Anreise zum Spiel einen Sonderzug der S8 ab Frankfurt-Hauptbahnhof via Mainz-Hauptbahnhof nach Wiesbaden-Hauptbahnhof mit Abfahrt 16.41 Uhr an sowie nach der Partie entsprechend einen Zug in umgekehrter Richtung um 22.22 Uhr ab Mainz.

Ausweichmöglichkeiten für Pendler zwischen Mainz und Frankfurt können in den kommenden Wochen die S-Bahn-Linie 1 sowie die RB-Linie 10 nördlich des Mains sein, die das zu Wiesbaden gehörende Mainz-Kastel mit Frankfurt verbinden. Die RB-Linie 75 von Darmstadt nach Wiesbaden via Mainz verkehrt laut Bahn auch während der Arbeiten wie gewohnt.

Am Kölner Hauptbahnhof wird gebaut. Was bedeutet das für mich?

Der Bahnverkehr zwischen Köln und Koblenz auf der linken Rheinseite wird komplett stillgelegt, die andere Rheinseite ist offen. Laut Bahn muss die Strecke zwischen Köln und Koblenz von Freitagabend bis zum Morgen des 19. Mais voll gesperrt werden. Betroffen sind davon zwischen Köln und Koblenz etwa die Linien RE 5 (RRX), RB 26, RB 30 und RB 48. Teilweise fahren Ersatzbusse.

Auch im Fernverkehr gibt es Einschränkungen. Die ICE- und IC-Züge aus Bonn/Koblenz/Mainz sollen über die rechte Rheinseite umgeleitet werden. «Halte Köln Hbf, Bonn Hbf, Remagen und Andernach entfallen. Ersatzhalt ist Köln Messe/Deutz, für alle IC-Züge zudem Bonn-Beuel», hieß es.

Wo gibt es von Koblenz aus noch Probleme?

Noch bis zum 11. Mai gibt es auch auf der Strecke zwischen Koblenz und dem hessischen Gießen Einschränkungen. Zwischen Koblenz und Bad Ems West/Nassau (Lahn) sowie zwischen Koblenz und Limburg fahren Busse als Ersatz.

Noch bis zum Sonntag fallen die Züge in den Abendstunden zwischen dem Trierer Hauptbahnhof und dem Koblenzer Hauptbahnhof aus und werden durch Busse ersetzt. Betroffen sind laut Bahn die Linien RE 1 Saarbrücken/Mannheim – Koblenz und RE 81 Trier – Koblenz.

Wo finde ich Informationen zu meiner Reise?

Auf der Internetseite www.bahn.de/service/fahrplaene/bauarbeiten können Fahrgäste die Baustellen nach Bundesland filtern und schauen, welche Strecken betroffen sind. Die Bahn rät Reisenden wie immer, vor Fahrtantritt die Verbindung zu checken. Das geht auch über die «DB Navigator»-App der Bahn.

Im Falle des Kölner Hauptbahnhofs soll es auch Aushänge an den Bahnsteigen geben. Die Bahn verweist zudem auf die App «DB Bauarbeiten».