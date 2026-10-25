Während der Fahrt
Fabrikneues Auto geht in Flammen auf – Wohnhaus beschädigt
Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto (Symbolbild)
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Die Fahrt in seinem neuen Wagen endete für einen 57-Jährigen abrupt, als er Feuer im Motorraum bemerkte. Er bringt sich in Sicherheit, der Brand breitet sich aber bis auf ein angrenzendes Gebäude aus.

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Dudenhofen (dpa/lrs) – Mutmaßlich ein technischer Defekt hat ein fabrikneues Auto im Rhein-Pfalz-Kreis in Flammen aufgehen lassen. Wie die Polizeidirektion Ludwigshafen mitteilte, bemerkte der 57 Jahre alte Fahrer des Wagens während der Fahrt auf der Bundesstraße 39 bei Dudenhofen plötzlich Flammen aus dem Motorraum.

Er habe das Auto vor einem Wohnhaus zum Stehen gebracht und sei rechtzeitig unverletzt ausgestiegen, hieß es. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Zudem beschädigten die Flammen das Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 74.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:261025-930-890582/1

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