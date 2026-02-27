Rebfläche in RLP geht zurück Experte weiß, warum aufgegebene Weinberge zu roden sind Cordula Sailer-Röttgers 27.02.2026, 11:00 Uhr

i Benjamin Petry ist Weinbaureferent bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Er erklärt, was mit unbewirtschafteten Rebflächen geschehen muss - und warum das so sein muss. Heiko Schmitt/Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Aufgegebene Rebflächen müssen gerodet werden – sie können Krankheiten auf Nachbarparzellen übertragen. Die Kontrolle unbewirtschafteter Flächen ist für die Landwirtschaftskammer nicht immer leicht. Gesetzliche Vorgaben sind aber strenger geworden.

Die Krise im Weinbau zeigt sich in der Statistik – und mancherorts auch bei einem Blick in die Landschaft: Die bestockte Rebfläche ist nicht nur 2025 zurückgegangen, sondern auch mittelfristig mit Blick auf die vergangenen Jahre. Das teilt das Statistische Landesamt nach der jüngsten Auswertung der Weinbaukartei mit.







Artikel teilen

Artikel teilen