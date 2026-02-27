Aufgegebene Rebflächen müssen gerodet werden – sie können Krankheiten auf Nachbarparzellen übertragen. Die Kontrolle unbewirtschafteter Flächen ist für die Landwirtschaftskammer nicht immer leicht. Gesetzliche Vorgaben sind aber strenger geworden.
Lesezeit 4 Minuten
Die Krise im Weinbau zeigt sich in der Statistik – und mancherorts auch bei einem Blick in die Landschaft: Die bestockte Rebfläche ist nicht nur 2025 zurückgegangen, sondern auch mittelfristig mit Blick auf die vergangenen Jahre. Das teilt das Statistische Landesamt nach der jüngsten Auswertung der Weinbaukartei mit.