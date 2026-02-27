Rebfläche in RLP geht zurück
Experte weiß, warum aufgegebene Weinberge zu roden sind
Benjamin Petry ist Weinbaureferent bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Er erklärt, was mit unbewirtschafteten Rebfläc
Benjamin Petry ist Weinbaureferent bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Er erklärt, was mit unbewirtschafteten Rebflächen geschehen muss - und warum das so sein muss.
Heiko Schmitt/Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Aufgegebene Rebflächen müssen gerodet werden – sie können Krankheiten auf Nachbarparzellen übertragen. Die Kontrolle unbewirtschafteter Flächen ist für die Landwirtschaftskammer nicht immer leicht. Gesetzliche Vorgaben sind aber strenger geworden.

Lesezeit 4 Minuten
Die Krise im Weinbau zeigt sich in der Statistik – und mancherorts auch bei einem Blick in die Landschaft: Die bestockte Rebfläche ist nicht nur 2025 zurückgegangen, sondern auch mittelfristig mit Blick auf die vergangenen Jahre. Das teilt das Statistische Landesamt nach der jüngsten Auswertung der Weinbaukartei mit.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten