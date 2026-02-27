Interview zur Abschiedstour Konrad Beikircher sagt „Arrivederci“ Reinhard Franke 27.02.2026, 07:00 Uhr

i Nach vier erfolgreichen Jahrzehnten auf der Bühne kann man guten Gewissens „Arrivederci“ sagen. Konrad Beikircher macht im Dezember genau das, geht zuvor aber noch ein letztes Mal auf Tour. Tomas Rodriguez

Seinen Job als Oberregierungsrat hängte Konrad Beikircher 1986 an den Nagel, um Kabarettist zu werden. 40 Jahre und eine erfolgreiche Bühnenkarriere später soll nun Schluss sein. Höchste Zeit also, vor der Abschiedstour noch einmal zurückblicken.

Wenn Konrad Beikircher „Arrivederci“ sagt, klingt das nicht nach einem Abschied auf Raten, sondern nach einer wohlgesetzten Pointe. Seit Jahrzehnten erklärt der gebürtige Südtiroler dem Rheinland sich selbst – liebevoll, präzise, mit dem unbestechlichen Ohr eines Sprachmusikers.







