Seinen Job als Oberregierungsrat hängte Konrad Beikircher 1986 an den Nagel, um Kabarettist zu werden. 40 Jahre und eine erfolgreiche Bühnenkarriere später soll nun Schluss sein. Höchste Zeit also, vor der Abschiedstour noch einmal zurückblicken.
Wenn Konrad Beikircher „Arrivederci“ sagt, klingt das nicht nach einem Abschied auf Raten, sondern nach einer wohlgesetzten Pointe. Seit Jahrzehnten erklärt der gebürtige Südtiroler dem Rheinland sich selbst – liebevoll, präzise, mit dem unbestechlichen Ohr eines Sprachmusikers.