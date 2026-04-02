Kaiserslautern (dpa/lrs) – Das erste Spiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern nach der Länderspielpause hat eine gewisse Brisanz. Die Pfälzer erwarten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) die noch abstiegsgefährdete Fortuna Düsseldorf, die von Ex-FCK-Trainer Markus Anfang trainiert wird. Anfang kehrt erstmals nach seiner Freistellung beim FCK vor knapp einem Jahr nach Kaiserslautern zurück.

«Wir wollen unsere überwiegend starken Heimauftritte bestätigen. Wenn wir auswärts so gespielt hätten wie zu Hause, wären wir im Aufstiegsrennen», sagte Anfangs Nachfolger Torsten Lieberknecht am Donnerstag. «Die Tabellenlage ist für Düsseldorf weiterhin brisant. Es wird ein Abnutzungskampf. Nach der Niederlage in Nürnberg wollen wir Wiedergutmachung – auch für unsere Fans», erklärte Lieberknecht, der am Samstag nur auf den Langzeitverletzten Ivan Prtajin verzichten muss.

Heimbereich nahezu ausverkauft – Viele Zugverbindungen fallen aus

Den Fans – der Heimbereich des Fritz-Walter-Stadions ist nahezu ausverkauft – droht ein Anreise-Chaos, denn verschiedene Bahnstrecken nach Kaiserslautern sind über die Osterfeiertage ganz oder teilweise gesperrt.

Wie der FCK im Vorfeld der Partie mitteilte, wird zwischen Neustadt an der Weinstraße und Homburg und teilweise schon ab Ludwigshafen sowie auf der Strecke von Kaiserslautern nach Bingen keine durchgehende Zugverbindung angeboten. Zudem sei eine An- und Abreise auf der Strecke zwischen Alsenz und Bad Kreuznach nicht zu empfehlen, weil dort die Kapazitäten des eingerichteten Schienenersatzverkehrs nicht für die vielen Fußballfans ausreichen würden.