Zweijährige Söhne missbraucht? Ex-Knastleiter: „Sexualstraftäter stehen ganz unten“ Johannes Mario Löhr 22.12.2025, 12:09 Uhr

i Norbert Henke, der jahrelang Gefängnisse im Land geleitet hat, hat unserer Zeitung berichtet, dass Sexualstraftäter, die Kindern etwas angetan haben sollen, es besonder schwer haben hinter Gittern (Symbolfoto). Daniel Bockwoldt/dpa

Wer Kindern etwas angetan haben soll, steht in der Häftlingshierarchie ganz unten. Das sagt Norbert Henke, der lange Gefängnisse geleitet hat. Unsere Zeitung hat anlässlich eines Horrorprozesses in Koblenz mit dem Mainzer über das Thema gesprochen.

Ein erschreckender Fall von mutmaßlichem schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern im Kleinkindalter beschäftigt derzeit das Koblenzer Landgericht. Laut Staatsanwaltschaft sollen die zwei Angeklagten (37, 47) zwei Kleinkinder (2) in einem Motel schwer sexuell missbraucht haben.







