Handys hinter Gittern Ex-Häftling zeigt brisante Szenen aus seiner Zelle Ursula Samary 29.01.2025, 17:00 Uhr

i Handys sind hinter Gittern verboten. Dennoch gelingt es Gefangenen immer wieder, sich Geräte zu besorgen: Fälle in der JVA Frankenthal sorgen bundesweit für Aufmerksamkeit. Christoph Hardt. picture alliance / Panama Pictures

Es ist ein bundesweites Problem: Häftlinge organisieren sich Handys. Aber ein Fall aus Frankenthal ist spektakulär. Ein Ex-Gefangener filmte, wie er in seiner Zelle auch Drogen konsumieren konnte. Seine Videos verbreitet er im Internet.

Rheinland-Pfalz. Ein Ex-Häftling will (und kann) den Staat übel vorführen: Er filmte sich per im Gefängnis verbotenen Handy, wie er in seiner Frankenthaler Zelle vor dem Fernseher neben Süßem angeblich auch Drogen konsumieren konnte.

