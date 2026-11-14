Das Aus von Patrick Schnieder in der Bundesregierung sorgte in Rheinland-Pfalz für viel Unmut. So sieht der frühere Bundesverkehrsminister mittlerweile die Entscheidung.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Ex-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hegt drei Monate nach seinem Rauswurf aus dem Bundeskabinett keinen Groll gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU). «Da gibt es nichts zu verzeihen», sagte Schnieder der Zeitung «Rheinpfalz».

«Es ist das gute Recht eines Regierungschefs, auch ohne Nennung von Gründen einen Minister zu entlassen. Ich hege da keinen Groll. Für mich ist die Sache erledigt.» Er sei mit sich selbst im Reinen, habe sich nichts vorzuwerfen, erklärte Schnieder. Auch der positive Zuspruch aus dem ganzen Land habe es ihm leicht gemacht, «die Sache hinter mir zu lassen».

Rheinland-pfälzische CDU-Fraktion sagte Treffen mit Merz ab

Schnieder war im Juli dieses Jahres überraschend von Merz aus dem Amt des Bundesverkehrsministers entlassen worden. Der Bundeskanzler hatte das Aus zunächst angekündigt. Weil aber der designierte Nachfolger kurzfristig absagte, kam es zu einer mehrtägigen Hängepartie und der Bundesverkehrsminister bat selbst um seine Entlassung.

Patrick Schnieder ist der Bruder des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU). Aus Protest gegen den Umgang von Merz mit dem Bundesverkehrsminister hatte die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion bei ihrer dreitägigen Klausur im September in Berlin ein Treffen mit dem Bundeskanzler abgesagt.