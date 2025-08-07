Die aktuelle US-Handelspolitik belastet viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz, geht aus einer Blitzumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hervor. Zugleich setzen viele bereits auf den EU-Binnenmarkt und Asien.

Die aktuelle US-Handelspolitik belastet viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Eine bundesweite Blitzumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit 186 teilnehmenden Betrieben aus Rheinland-Pfalz zeigt dies. Das geht aus einer Mitteilung der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz hervor.

Mit Blick auf Rheinland-Pfalz zeigt sich: Mehr als 60 Prozent der hiesigen Unternehmen fordern demnach ein entschlosseneres Auftreten der EU gegenüber den USA, selbst wenn dies kurzfristig das eigene Geschäft belasten könnte. Nur etwa 19 Prozent unterstützen die bisherige deeskalierende Verhandlungsstrategie der EU. Die Mehrheit wünscht sich stabile, wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.

Negative Auswirkungen spüren viele Unternehmen

„Viele unserer Mitgliedsunternehmen sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt durch die Handelspolitik spürbar eingeschränkt“, erklärt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft. „Europa müsse klar handeln. Es gehe nicht um Konfrontation, sondern um eine verlässliche, wachstumsorientierte Standortpolitik. Dazu gehören laut Rössel weniger Bürokratie, mehr Tempo bei Freihandelsabkommen und klare Regeln für international tätige Unternehmen.

Knapp 70 Prozent der Unternehmen mit US-Geschäft berichten von negativen Auswirkungen wie Auftragsrückgängen, gestiegenen Kosten und sinkender Nachfrage. Besonders belastend ist der neue pauschale Basiszollsatz von 10 beziehungsweise 15 Prozent, der für viele Produkte gilt. Wechselkursbedingte Risiken und eine unsichere handelspolitische Lage erschweren Planung und Kalkulation zudem.

Als Reaktion darauf setzen 44,3 Prozent der Unternehmen verstärkt auf den EU-Binnenmarkt, während Märkte in Asien (ohne China) mit 28,9 Prozent und Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation mit fast 24 Prozent an Bedeutung gewinnen. Dies sind derzeit Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Die USA spielen mit lediglich 1,7 Prozent kaum noch eine Rolle als Wachstumsperspektive. red