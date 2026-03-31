Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist leicht gesunken, doch der Markt bleibt angespannt. Wie steht es um Auszubildende?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im März sind etwas weniger Menschen im Saarland arbeitslos gewesen als zuvor. Die Zahl der Arbeitslosen liege aber auf hohem Niveau, sagte Walter Hüther, Geschäftsführer der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, laut Mitteilung. «Die Anspannung am Arbeitsmarkt bleibt spürbar – weniger gemeldete Stellen und ein Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sind deutliche Zeichen der wachsenden Unsicherheiten bei Unternehmen.»

Im März waren demnach 39.300 Menschen im Saarland arbeitslos, im Februar waren es noch 200 Menschen mehr. Im März 2025 lag die Zahl bei 39.700. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 7,4 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie laut Mitteilung 7,5 Prozent. Außerdem wurden im März 7.500 offene Arbeitsstellen registriert – 12,1 Prozent und 1.000 Stellen weniger als ein Jahr zuvor.

Was sind die beliebtesten Ausbildungen?

Seit Oktober suchten laut Regionaldirektion rund 3.000 Jugendliche die Berufsberatung vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur auf. Das seien 300 weniger als im Jahr davor.

«Unverändert konzentriert sich ein Großteil der jungen Frauen auf nur zehn Ausbildungsberufe», sagte Hüther. «Unter diesen Top-Berufen findet sich kein einziger naturwissenschaftlicher oder technischer Beruf.» Unter den Top Ten sind demnach Kauffrau für Büromanagement, Medizinische Fachangestellte und Verkäuferin. Bei den Männern sind Kfz-Mechatroniker für Autos, Anlagenmechaniker und Verkäufer hoch im Rennen.