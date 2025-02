Etwas Regen am Donnerstag, mehr Sonne an Rosenmontag

In den rheinischen Karnevalshochburgen läuft der Countdown: An Schwerdonnerstag beginnt die heiße Phase, wobei „heiß“ allenfalls die Stimmung wird. Immerhin: In Richtung Rosenmontag bessern sich die Aussichten, wie unser Meteorologe sagt.