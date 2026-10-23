Wettervorhersage
Es wird stürmisch – starke Böen vorhergesagt
Wetter
Sturmböen und Regenschauer - das Wochenende wird ungemütlich. (Symbolbild)
Thomas Warnack. DPA

Wechselhaft und windig, nicht wärmer als 15 Grad - so endet die Woche beim Wetter. In den Höhenlagen drohen Sturmböen.

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Offenbach (dpa/lrs) – Sturmböen, dazu Wolken und Regen: Der Freitag und das Wochenende werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland herbstlich-ungemütlich. Der Wind weht am Freitag in starken bis stürmischen Böen, örtlich muss auch mit Sturmböen gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Dazu ist es der Vorhersage zufolge stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise regnet es. Im Süden sind auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen um 9 Grad.

Der Wind schwächt sich auch in der folgenden Nacht und am Samstag zunächst nicht ab. Erst am Nachmittag erwartet der DWD eine vorübergehende Abschwächung. Nachts regnet es teils dauerhaft bei Tiefstwerten zwischen 5 und 9 Grad. Danach nimmt der Wind wieder zu, der DWD rechnet mit starken bis stürmischen Böen, in exponierten Lagen mit Sturmböen.

Temperaturen steigen auf maximal 15 Grad

Wolkig und regnerisch wird auch der Sonntag. An den Temperaturen ändert sich weiterhin nichts, die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen bei 9 Grad. Weiterhin fegen stürmische Böen über Rheinland-Pfalz und das Saarland hinweg, in Höhenlagen muss mit Sturmböen gerechnet werden.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-880813/1

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