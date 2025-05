Es wird nass in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den kommenden Tagen bis zu 20 Grad warm. Aber auch Regen und Wind mischen ordentlich mit.

Mainz (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen sollten Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland einen Regenschirm mitnehmen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es dort immer wieder windig und regnerisch.

Im Laufe des Tages bleibt es laut der Vorhersage zunächst bewölkt und windig, bevor es dann zu regnen beginnt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad, in der Nacht kühlt es sich auf bis zu 8 Grad herunter.

Auch am Sonntag bleibt es regnerisch und bewölkt bis bedeckt. Es werden kurze Gewitter erwartet, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Die Schauer werden laut DWD in der Nacht nachlassen, es kann örtlich aber zu Nebel bei Werten von 8 bis 12 Grad kommen. In der Eifel werden Werte bis 6 Grad erwartet.

Zum Wochenstart lockert sich das Wetter kurzzeitig etwas – am Montag wird es wolkig bis heiter. In der Nacht zum Dienstag werden es jedoch wieder mehr Wolken und vereinzelt kommt auch der Regen zurück. Am Tag ist immer wieder mit Schauern und Windböen zu rechnen bei Temperaturen bis 21 Grad.