Es wird heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland stehen sehr warme bis heiße Tage bevor. Am Samstag sind dann auch kräftige Gewitter möglich. Der DWD warnt vor Starkregen und Sturmböen.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen sonniges und teils heißes Wetter. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) klettern die Temperaturen am Donnerstag auf 27 bis 31 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost.

In der Nacht zum Freitag ist es den Meteorologen zufolge gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte liegen bei 19 bis 14 Grad. Am Freitag bleibt es heiter bis sonnig und meist trocken, dabei wird es schwülwarm bis heiß. Die Höchstwerte erreichen zwischen 30 und 34 Grad, in Hochlagen um 28 Grad. Laut DWD gibt es nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es einzelne Schauer oder Hitzegewitter gibt.

Unwettergefahr am Samstag

In der Nacht zum Samstag sind einzelne Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen, örtlich sagt der DWD eine Tropennacht mit Tiefstwerten zwischen 21 und 17 vorher.

Der Samstag startet dann sonnig bis heiter. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu und der DWD warnt vor Unwettergefahr. Bei Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad sind Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Auch am Sonntag kann es bei Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad zeitweise Schauer und einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen geben.