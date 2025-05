Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Es ist wieder Rheinland-Pfalz-Tag-Zeit, zum zweiten Mal in Neustadt an der Weinstraße: In der pfälzischen Stadt ist das Landesfest offiziell eröffnet worden. Bis zum Sonntag werden dort unter dem Motto «Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz» etwa 225.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Für den Startschuss waren am Abend Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) verantwortlich. «Wir freuen uns auf drei abwechslungsreiche Tage, die von der tollen Atmosphäre der pfälzischen Weinmetropole geprägt sein werden», sagte der aus der Pfalz stammende Regierungschef nach einer Mitteilung.

Am Vormittag hatte bereits das rheinland-pfälzische Kabinett auf dem Hambacher Schloss, das als Wiege der Demokratie in Deutschland gilt, getagt. Anschließend trugen sich die Regierungsmitglieder in das Goldene Buch der Stadt und des Schlosses ein.

Ministerpräsident läuft bei Parade mit

OB Weigel sagte zum Auftakt: «Diese Festtage bieten die wunderbare Gelegenheit, Menschen zusammenzubringen, voneinander zu lernen und gemeinsam schöne Momente zu erleben.» Neustadt, das 2025 auch 750 Jahre Stadtrechte feiert, verstehe sich als eine lebendige Demokratiestadt, in der Mitspracherecht, Teilhabe, Ehrenamt, Kultur und Vielfalt großgeschrieben werden. «Genau das wird auch beim Rheinland-Pfalz-Tag sichtbar sein.»

Auf dem Festgelände sind 300 Aussteller sowie 50 Gastronomie- und Marktstände versammelt, es gibt ein Weindorf sowie einen historischen Jahrmarkt. Auch Live-Musik steht auf dem Programm – mit Stars wie Michael Schulte, Kamrad und Nik Kershaw.

Anstelle des viele Jahre üblichen Festzugs sind diesmal unter anderem an allen Tagen bunte Paraden und ein Tanzevent geplant. Bei der ersten Parade am Freitagabend lief Schweitzer mit, laut Staatskanzlei ist das am Wochenende auch bei weiteren geplant. Am späten Samstagnachmittag wird der Ministerpräsident Gäste zu einem Dämmerschoppen einladen und Wein für einen guten Zweck ausschenken, am Sonntag steht für ihn ein Empfang für Bürgerinnen und Bürger an.

Den Rheinland-Pfalz-Tag gibt es seit 1984. Zuletzt war er 2023 in Bad Ems organisiert worden. Neustadt an der Weinstraße war 2010 schon einmal Ausrichter. 2027 wird die pfälzische Stadt Ort der Landesgartenschau sein.