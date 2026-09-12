Mit einem frühen Doppelschlag schockt Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern. Letztlich verliert der FCK erstmals - und Magdeburg ist oben dabei.

Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg ist auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga gesprungen und hat dem 1. FC Kaiserslautern die erste Niederlage zugefügt. Das Team von Trainer Petrik Sander setzte sich gegen die Pfälzer mit einem überzeugenden 3:0 (2:0) durch.

Vor 24.180 Fans brachten Emmanuel Iyoha (12. Minute) und Alexander Nollenberg (16.) den Plan des FCK mit einem frühen Doppelschlag gewaltig ins Wanken. Kurz nach der Pause erhöhte Iyoha (53.) und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Videobeweis verhindert höheren Rückstand

In dem unterhaltsamen Spiel war Magdeburg von Beginn an besser und spielbestimmend. Einen Schuss von Torjäger Mateusz Żukowski wehrte FCK-Keeper Julian Krahl ab, allerdings genau vor die Füße von Iyoha. Kurz darauf verpasste Zukowski eine Flanke, doch hinter ihm traf der genau richtig stehende Nollenberger mit einem Schuss aus 16 Metern.

Nach gut einer halben Stunde erzielte Baris Atik sogar den dritten Treffer. Doch der Videobeweis offenbarte ein Foulspiel von Zukowski in der Entstehung, das Tor wurde aberkannt. Und so erhöhte der von Moritz Kwarteng geschickte Iyoha mit einem Schuss ins lange Eck erst später. Der FCK drückte auf einen Treffer, die beste Situation war ein Abschluss von Mergim Berisha (70.) den Nollenberger von der Linie köpfte.