Die kommenden Tage starten zwar oft mit Wolken oder Nebel, bringen dann aber Auflockerungen. Mit den Temperaturen geht es allerdings allmählich abwärts.

Offenbach (dpa/lrs) – Morgens trüb, tagsüber Sonne: Dieses Muster zieht sich durch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland. So startet der Tag heute oft stark bewölkt, kann später aber größere Auflockerungen bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gibt es höchstens 7 bis 11 Grad.

Die erwarteten Höchsttemperaturen sinken in den kommenden Tagen zwar ein wenig, aber dafür lässt sich viel blauer Himmel blicken. Der Donnerstag zeigt sich nach einem grauen Start voraussichtlich zunehmend sonnig, und auch der Freitag wird seine anfänglichen Wolken oder Nebelschwaden im Tagesverlauf los. In den Nächten bis zum Wochenende rechnen die DWD-Meteorologen allerdings auch mit Frost in Bodennähe.

Der Start ins Wochenende dreht das Muster der vorherigen Tage dann voraussichtlich um: Der Samstag beginnt teils noch aufgelockert, zeigt sich später aber zunehmend stark bewölkt bis bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei maximal 4 bis 8 Grad.