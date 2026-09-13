Warm und trocken wird es nach dem Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Doch ab Mittwoch ändert sich das Wetter – was der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch einmal sommerlich. Am Montag löst sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst der Nebel aus der Nacht auf. Der Nachmittag zeigt sich heiter und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus West.

In der Nacht zum Dienstag ist es meist leicht bewölkt, teils ist es klar. Der DWD erwartet keinen Regen, örtlich jedoch Nebel. Die Temperaturen fallen auf 14 bis 12 Grad. Der Dienstag selbst zeigt sich heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge auf 25 bis 28 Grad, in höheren Lagen auf 22 bis 24 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest.

In der Nacht zum Mittwoch rechnen die Meteorologen mit Wolken, schauerartigem Regen sowie vereinzelt mit kurzen Gewittern mit Starkregen oder Sturmböen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 12 Grad. Am Mittwoch kommt es laut DWD zu örtlichen Schauern. Nachmittags und abends besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Gewitter mit Starkregen. Es werden Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad erwartet.