19 Stunden mehr Sonne, aber rund 30 Prozent mehr Niederschlag: Der Oktober im Saarland hat sich von zwei Seiten gezeigt.

Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat zu Beginn des Monats einen warmen und herbstlichen Oktober erlebt. Nach einer vorläufigen Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Mitteltemperatur im Oktober bei 11,2 Grad. Im Vergleich zur internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 war der Wert damit um 1,8 Grad höher.

Wie der DWD mitteilte, konnten sich die Menschen im Saarland in diesem Jahr über 125 Stunden Sonnenschein freuen. Das sind 19 Stunden mehr als im Vorjahr. «In Saarbrücken-Burbach und in Neunkirchen-Wellesweiler wurden sogar nochmals zwei Sommertage registriert», erklärten die Experten. Als Sommertage definiert der DWD Tage, an denen es in der Spitze 25 Grad oder wärmer ist.

Mehr Regen als sonst

Allerdings fiel im Oktober auch viel Regen. Die Niederschläge beliefen sich auf etwa 100 Liter pro Quadratmeter. Nach Angaben des DWD waren das rund 30 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode. «Etwa zwei Drittel des Niederschlags fielen im Zusammenhang mit wiederholt durchziehenden Tiefausläufern der Sturm- bzw. Orkantiefs Luise und Manja zwischen dem 23. und 25.», hieß es.