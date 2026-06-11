Wetteraussichten
Erst Regen und Wolken und zum Wochenende Sonne
Wetter
Es gibt Regen und Wolken. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Das Wetter bleibt erst einmal trübe. Doch am Samstag wird es teils sommerlich.

Offenbach (dpa/lrs) – Mit Wolken und vereinzelt Regen bleibt das Wetter heute in Rheinland-Pfalz und im Saarland erst einmal grau. Die Temperaturen steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach auf maximal 20 Grad. Auch der Freitag bringe zunächst Wolken und zeitweise schauerartigen Regen. Im Saarland und in der Pfalz lasse dies aber später nach. Die Temperaturen steigen auf maximal 21 Grad.

Erst der Samstag werde es dann teils sommerlicher. Es sei zunächst leicht bewölkt und im Nordosten seien auch vereinzelt Schauer möglich. Im Tagesverlauf werde es aber zunehmend sonnig und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260611-930-205576/1

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