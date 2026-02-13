Bauarbeiten am Schienennetz Ersatzbusse für die Mittelrheinbahn zwischen Mainz und Remagen Anke Mersmann 13.02.2026, 12:15 Uhr

i Eine Anzeige weist auf einen Zugausfall hin (Symbolbild). Mitte Februar kommt es bei der Mittelrheinbahn zu Einschränkungen. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Auf der RB26 kommt es ab Mitte Februar zu massiven Zugausfällen und Fahrplanänderungen. Besonders Pendler zwischen Bingen und der Landeshauptstadt müssen wegen der Streckensperrung mehr Zeit einplanen und auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.

Wer mit der Bahn auf der linksrheinischen Strecke unterwegs ist, muss sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen: Vom 14. bis 20. Februar kommt es auf der Linie RB26 – der Mittelrheinbahn – zwischen Köln/Bonn Flughafen, Bonn, Koblenz, Bingen und Mainz zu Zugausfällen, Fahrzeitänderungen und Schienenersatzverkehr, teilt die Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH mit.







