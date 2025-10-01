Penrith (dpa) - Ricarda Funk wird ohne das vorher noch sehnlichst erwartete neu gebaute Paddel um die Medaillen bei der Kanuslalom-WM in Australien kämpfen. Das Ersatzgerät kam am Mittwoch zwar an, für die 33-Jährige aber damit zu spät. So schnell könne sie nicht umsteigen, erklärte Funk. Sie fährt nun weiter mit dem Paddel den Kurs hinunter, das sie auch bei den Olympischen Spielen von Paris benutzt hatte - und auch schon ein Ersatz ist.

Paddel tagelang verschwunden

In der WM-Vorbereitung war der Olympiasiegerin von Tokio ihr Paddel Nummer eins kaputtgegangen, bei ihrem Vater hatte sie daraufhin ein neues bestellt, das längst hätte vor Ort sein sollen. Nach einigem Flugchaos war das als Sperrgepäck aufgegebene Sportgerät tagelang nicht aufgetaucht. Letztlich zog die Bad Kreuznacherin am Mittwoch aber auch mit ihrem anderen Paddel ins Halbfinale ein, das am Freitag ansteht.