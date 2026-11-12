Immer wieder kommt es zu Einbrüchen in Schulen, Geschäften und Wohnungen. Mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten soll nun eine Ermittlungsgruppe klären.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einer Reihe von Einbrüchen in Schulen, Kindertagesstätten, Geschäften und Wohnungen im Raum Kaiserslautern hat die Kriminalpolizei eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet. Zuletzt nahm die Polizei erneut drei Tatverdächtige im Alter von 19, 20 und 32 Jahren fest, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte.

Eine Polizeistreife hatte das Trio am Dienstagmorgen am Hauptbahnhof Kaiserslautern kontrolliert und dabei Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut entdeckt. Die Gegenstände ließen sich den Angaben zufolge Einbrüchen in Winnweiler und in Kaiserslautern zuordnen. Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch sei weitere Beute gefunden worden, darunter zwei Tresore bislang unbekannter Herkunft.

Bislang zwei Männer in Untersuchungshaft

Gegen den 20-Jährigen erließ das Amtsgericht Kaiserslautern am Mittwochnachmittag Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Mann schwieg zu den Vorwürfen und kam in eine Jugendstrafanstalt. Seine mutmaßlichen Komplizen seien nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt worden, so die Polizei. Gegen sie wird weiter ermittelt.

Bereits seit Anfang Oktober registriert die Polizei Kaiserslautern gehäuft Einbruchsdiebstähle. Immer wieder gelingen dabei nach Angaben der Einsatzkräfte einzelne Festnahmen: Unter anderem wurden im Oktober zwei 19 und 22 Jahre alte Männer nach einer Reihe von Einbrüchen in gewerblich genutzte Gebäude mit über 10.000 Euro Schaden überführt.

Einem Sprecher der Polizei zufolge könne man bislang nicht von einer Einbrecherbande sprechen. Zusammenhänge zwischen den Tatverdächtigen würden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Was die Polizei rät

Erst am vergangenen Wochenende waren nach Einbrüchen in drei Schulen und einen Blumenladen ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger festgenommen worden. Der 21-Jährige sitzt seither ebenfalls in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei ruft die Bevölkerung zu Wachsamkeit auf und empfiehlt, kein Bargeld oder Wertgegenstände in Einrichtungen und Geschäftsräumen aufzubewahren. Wohnungen und Häuser sollten demnach bewohnt wirken.