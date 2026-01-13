Anonym erhobene Vorwürfe
Entlastung für Landeskrankenhaus-Geschäftsführer
Der Altbau der Rhein-Mosel-Fachklinik, der größten Einrichtung des Landeskrankenhauses mit mehr als 1000 Betten. Es ist der größte Klinikverbund im psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz.
Thomas Frey/dpa

Eine Koblenzer Kanzlei prüfte seit einiger Zeit anonyme Vorwürfe gegen das Landeskrankenhaus und seinen Geschäftsführer Alexander Wilhelm (SPD). Nun präsentierten die Juristen im Gesundheitsausschuss des Landtags ein Ergebnis.

Die von einer Koblenzer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei vorgenommenen Untersuchungen zu anonymen Vorwürfen gegen den Geschäftsführer des in finanzielle Turbulenzen geratenen Landeskrankenhauses sind abgeschlossen. Alexander Wilhelm (SPD) wurde durch die Kanzlei entlastet.

