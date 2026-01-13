Eine Koblenzer Kanzlei prüfte seit einiger Zeit anonyme Vorwürfe gegen das Landeskrankenhaus und seinen Geschäftsführer Alexander Wilhelm (SPD). Nun präsentierten die Juristen im Gesundheitsausschuss des Landtags ein Ergebnis.
Lesezeit 2 Minuten
Die von einer Koblenzer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei vorgenommenen Untersuchungen zu anonymen Vorwürfen gegen den Geschäftsführer des in finanzielle Turbulenzen geratenen Landeskrankenhauses sind abgeschlossen. Alexander Wilhelm (SPD) wurde durch die Kanzlei entlastet.