Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Energieversorger VSE investiert in den nächsten drei Jahren rund 375 Millionen Euro in erneuerbare Energien und den Ausbau der Netzinfrastruktur. «Verteilnetze sind das Rückgrat der Energiewende», teilte der technische Vorstand der VSE AG, Stephan Tenge, mit.

Der Löwenanteil von 244 Millionen Euro fließe in die Energieinfrastruktur, rund 35 Millionen Euro gehen in den Ausbau des Glasfasernetzes und zwölf Millionen Euro in die Wassernetze. Weitere große Posten seien für IT, Digitalisierung und Cybersicherheit mit insgesamt 44 Millionen Euro eingeplant.

Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) sagte, das Unternehmen setze mit seinen zukunftsweisenden Investitionen starke Impulse für den Energiestandort. «Von diesen Investitionen in den technologischen Fortschritt wird die gesamte Region profitieren.»