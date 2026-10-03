Eine Jury aus Weinbranche, Politik und Medien hat die 22-jährige Physiotherapeutin Emely Mugler zur 88. Pfälzischen Weinkönigin gewählt. Um das Amt hatte sich auch ein Mann beworben.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Emely Mugler aus Maikammer ist zur 88. Pfälzischen Weinkönigin gewählt worden. Die 22-Jährige repräsentiert nun ein Jahr lang das Anbaugebiet, gemeinsam mit der Weinprinzessin Sandra Krebs aus Friedelsheim und der Weinhoheit Johannes Keller aus Annweiler am Trifels, wie die Marketing-Organisation Pfalzwein mitteilte. Die Entscheidung fällte am Freitagabend eine rund 60-köpfige Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Weinbranche, der Politik sowie der Medien. Emely Mugler ist die ehemalige Weinprinzessin aus Maikammer. Sie arbeitet als Physiotherapeutin.