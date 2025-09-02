Der Flügelspieler des Fußball-Zweitligisten soll in den Niederlanden mehr Spielpraxis sammeln.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg verleiht Flügelspieler Filimon Gerezgiher bis zum Saisonende an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen. Der 25-Jährige, der im Vorjahr vom Regionalligisten SGV Freiberg zu den Saarländern gewechselt war, absolvierte bislang 21 Pflichtspiele für die SVE.

«Filimon ist auf einem guten Weg, für seine nächsten Schritte sind aber regelmäßige Einsatzzeiten wesentlich. In Emmen hat er die Chance, sich auf gutem Niveau weiterzuentwickeln», sagte SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book.