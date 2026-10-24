Fußball-Bundesliga
Elversberg befürchtet längeren Ausfall von Gyamerah
SV Elversberg
Jan Gyamerah (l, SV 07 Elversberg) fällt wohl länger aus.
Uwe Anspach. DPA

Sein Einsatz war ohnehin mit einem Risiko verbunden. Nun wird er dem Team wohl etwas länger fehlen.

Lesezeit 1 Minute

Leipzig (dpa) – Die SV Elversberg 07 muss wohl längerfristig auf Abwehrspieler Jan Gyamerah verzichten. Wie Trainer Vincent Wagner nach dem 0:4 bei RB Leipzig mitteilte, fällt der 31-Jährige mindestens bis zur nächsten Länderspielpause Mitte November aus. «Wir hoffen, dass er nur einen Muskelfaserriss hat und nicht noch was Übleres», sagte Wagner.

Gyamerah war im Spiel gegen Augsburg (4:3) angeschlagen ausgewechselt worden, was als Vorsichtsmaßnahme galt. In Leipzig wollte die Elversberger vorsichtig mit ihm umgehen und ihn nach einer Stunde vom Platz nehmen. «Leider Gottes hat es ihn zerlegt. Es war drei Minuten zu spät, dass wir ihn runternehmen wollten. Er musste leider gegen Antonio Nusa in ein Sprint-Duell. Und der ist eben nicht so langsam. Da musste er alles geben», erklärte der Trainer die Situation, die zur Verletzung führte.

© dpa-infocom, dpa:261024-930-888484/1

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