Ürzig (dpa/lrs) – Ein 47-Jähriger ist bei einem Hausbrand in Ürzig (Landkreis Bernkastel-Wittlich) über das Dach eines Nachbarhauses gerettet worden. Das Feuer war am Freitagabend in dem Einfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der 47-jährige Bewohner sowie ein 42-jähriger Ersthelfer erlitten leichte Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar. Auch zum Sachschaden konnte die Polizei keine Angaben machen. Das Haus gilt aktuell als unbewohnbar.

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