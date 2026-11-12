Nutzung bebauter Grundstücke
Einfamilienhäuser dominieren Grundbesitz in Rheinland-Pfalz
Einfamilienhäuser dominieren Grundbesitz in Rheinland-Pfalz
Eigentumswohnungen wie hier am Mainzer Zollhafen machen etwa 14 Prozent Anteil am Grundsteuerwert aus. (Archivbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Wem gehören die Grundstücke im Land? Neue Daten zur Grundsteuer zeigen, wie bebaute Grundstücke in Rheinland-Pfalz genutzt werden und welche Immobilienarten am häufigsten vorkommen.

Lesezeit 1 Minute

Bad Ems (dpa/lrs) – Ob Eigenheim im Grünen oder Eigentumswohnung in der Stadt: In Rheinland-Pfalz wird der Großteil der bebauten Grundstücke für das private Wohnen genutzt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, entfallen knapp drei Viertel des bebauten Grundbesitzes auf diese beiden Kategorien.

Insgesamt umfasst das Grundvermögen im Land 2,36 Millionen sogenannte wirtschaftliche Einheiten mit einem gesamten Grundsteuerwert von rund 445,5 Milliarden Euro. Rund 70 Prozent der steuerlich erfassten Einheiten sind bebaute Grundstücke, auf die rund 413,6 Milliarden Euro und somit 93 Prozent Anteil am gesamten Grundsteuerwert entfallen. Häufigste Grundstückart ist das Einfamilienhaus mit 52 Prozent, Wohnungseigentum macht knapp ein Viertel der wirtschaftlichen Einheiten aus.

Grundlage der Daten ist die Statistik der Grundsteuerwerte. Die im Zuge der Grundsteuerreform zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelten Werte entsprechen nicht dem Marktwert, sondern bilden zusammen mit den kommunalen Hebesätzen die Grundlage für die Steuerberechnung.

© dpa-infocom, dpa:261112-930-985371/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten