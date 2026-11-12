Wem gehören die Grundstücke im Land? Neue Daten zur Grundsteuer zeigen, wie bebaute Grundstücke in Rheinland-Pfalz genutzt werden und welche Immobilienarten am häufigsten vorkommen.

Bad Ems (dpa/lrs) – Ob Eigenheim im Grünen oder Eigentumswohnung in der Stadt: In Rheinland-Pfalz wird der Großteil der bebauten Grundstücke für das private Wohnen genutzt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, entfallen knapp drei Viertel des bebauten Grundbesitzes auf diese beiden Kategorien.

Insgesamt umfasst das Grundvermögen im Land 2,36 Millionen sogenannte wirtschaftliche Einheiten mit einem gesamten Grundsteuerwert von rund 445,5 Milliarden Euro. Rund 70 Prozent der steuerlich erfassten Einheiten sind bebaute Grundstücke, auf die rund 413,6 Milliarden Euro und somit 93 Prozent Anteil am gesamten Grundsteuerwert entfallen. Häufigste Grundstückart ist das Einfamilienhaus mit 52 Prozent, Wohnungseigentum macht knapp ein Viertel der wirtschaftlichen Einheiten aus.

Grundlage der Daten ist die Statistik der Grundsteuerwerte. Die im Zuge der Grundsteuerreform zum Stichtag 1. Januar 2022 ermittelten Werte entsprechen nicht dem Marktwert, sondern bilden zusammen mit den kommunalen Hebesätzen die Grundlage für die Steuerberechnung.