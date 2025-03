Eine Messe für Häuslebauer- und Kaufinteressierte

Häuslebauer und solche, die es werden wollen, sind am Samstag in der Rhein-Mosel-Halle richtig: Bei der von unserer Zeitung organisierten Koblenzer Immobilienmesse gibt es jede Menge Infos und konkrete Unterstützung.

Neu bauen? Oder lieber ein Haus renovieren? Wie viel Eigenheim können wir uns leisten? Und wie geht man das Thema Energieeffizienz an? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um Hauskauf und -bau erhalten die Besucher der Koblenzer Immobilienmesse, die unsere Zeitung am Samstag, 8. März, von 10 bis 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle veranstaltet. Der Eintritt ist frei.

Spannende Informationen rund um den Immobilienmarkt versprechen die Organisatoren, dazu aktuelle Informationen und innovative Lösungen. Auf der Messefläche präsentieren sich mehr als 30 Aussteller – von den heimischen Banken über Wohnbaugesellschaften, Architekten, Makler, Fertighausanbieter bis zu Unternehmen aus der Energiebranche.

In zwei Räumen gibt es zudem ein Vortragsprogramm. Themen der Referenten sind unter anderem aktuelle Infos zum Immobilienmarkt allgemein, zu Finanzierungsfragen, Einbruchsschutz oder auch der Installation von PV-Anlagen. red

Weitere Informationen gibt es unter rz-forum.de/immoko