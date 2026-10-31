Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche binnen weniger Tage: Die Polizei in Kaiserslautern versucht nun aufzuklären, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Eine Einbruchserie in Kaiserslautern und im Kreis Kaiserslautern beschäftigt die Polizei in Rheinland-Pfalz. Seit Donnerstagabend registrierten die Ermittler allein im Stadtgebiet von Kaiserslautern acht Einbrüche und Einbruchsversuche, wie die Polizei mitteilte. Sie prüfen nun, ob es einen Zusammenhang gibt. Auch im Kreis Kaiserslautern gebe es derzeit vermehrt Einbrüche.

Die Täter haben es den Angaben zufolge vor allem auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Teilweise erbeuteten die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

In einem Fall habe eine Bewohnerin die Einbrecher ertappt, als sie am Freitagabend nach Hause kam. Als sie ihre Wohnungstür öffnete, habe die 48-Jährige den Lichtschein einer Taschenlampe bemerkt. Die Frau habe sich umgehend in Sicherheit gebracht und die Polizei verständigt. Die Täter waren laut Polizei durch ein Fenster eingestiegen und flüchteten auf demselben Weg.

In der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte demnach, in ein Schulgebäude einzudringen. Der Versuch scheiterte jedoch ebenso wie in derselben Nacht ein versuchter Einbruch in ein Friseurgeschäft.