Zeugen entdecken einen Toten mit Schussverletzung auf einem Hochsitz. Ein anderer Mann wird von einem Wildschwein verletzt. Einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt es wohl nicht.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach einer Treibjagd ist ein Jäger tot in einem Wald gefunden worden. Zeugen entdeckten den 48-Jährigen regungslos auf einem Hochsitz bei Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) und informierten die Polizei. Die Helfer leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, bis der Rettungsdienst eintraf. Für den 48-Jährigen kam aber nach Polizeiangaben jede Hilfe zu spät.

«Bei dem Verstorbenen wurde eine Schussverletzung festgestellt», teilte die Polizei mit, die ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren einleitete. Die Umstände seien derzeit noch unklar. Die Ermittler prüften verschiedene Abläufe des Geschehens. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei die Personalien von Jagdbeteiligten fest und mehrere Schusswaffen sicher.

Während der Jagd wurde außerdem ein 29-jähriger Jäger von einem Wildschwein schwer verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht nichts dafür, dass die beiden Ereignisse miteinander in Zusammenhang stehen», hieß es am Abend. Die weiteren Teilnehmer der Jagd wurden von Einsatzkräften der psychosozialen Notfallversorgung betreut.