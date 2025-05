Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus

In einer Wohnung im achten Obergeschoss in Saarbrücken bricht ein Feuer aus. Die mehr als 50 Bewohner müssen das Gebäude verlassen. Ein Mensch kann nur noch tot geborgen werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Brand im achten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Saarbrücken ist ein Mensch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 14.00 Uhr in dem Gebäude im Stadtteil Rodenhof ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Feuer in einer Wohnung schnell unter Kontrolle gehabt. Während der Löscharbeiten sei allerdings eine leblose Person aufgefunden worden. Ein Notfallseelsorger habe sich um die Angehörigen gekümmert.

Leichte Rauchgasvergiftungen

Alle anderen Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen, zwei Polizeibeamte hätten sich aber leichte Rauchgasvergiftungen zugezogen, erklärte die Polizei. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Auch die Brand- und die Todesursache müssten noch ermittelt werden. Die Brandwohnung ist nach den Angaben zunächst unbewohnbar. Alle anderen Bewohner des Gebäudes konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) teilte mit: «Die Nachricht vom Tod eines Menschen bei dem Brand in Rodenhof hat mich sehr erschüttert und ist eine traurige Nachricht für die Stadt.»